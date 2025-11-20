Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Holzfäller 505 - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 15: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Holzfäller 505 - Teil 1
24 Min.Folge vom 20.11.2025
Elisha wird von Leo in den Baumwipfeln gefangen. Tobie versucht, unbemerkt in den Krater zu gelangen, indem er sich als Holzfällerlehrling ausgibt. Er vermutet, dass seine Eltern dort von Jo Mitch und seinen Schergen gefangen gehalten werden. Die Holzfäller nehmen dorthin ihn dorthin mit und bringen ihm unterwegs ihr Handwerk bei. Doch der Weg in den Krater ist voller Gefahren und Herausforderungen… Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
