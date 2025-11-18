Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 13: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 1
24 Min.Folge vom 18.11.2025
Tobie macht sich gemeinsam mit zwei seiner neuen Freunde auf den Weg zurück zum großen Baum. Doch als sie dort ankommen, werden sie sofort von Jo Mitchs Schergen attackiert. Nach einigem Chaos ist Tobie dann wieder auf sich allein gestellt. Zurück im Baum macht er sich erneut auf die Suche nach seinen Eltern. Aber es droht ständig Gefahr, denn überall lauern Jo Mitchs Männer. Als er erfährt, dass Elisha noch am Leben ist, erwacht in Tobie aber neue Hoffnung. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
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