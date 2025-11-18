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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 1

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 18.11.2025
Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 1

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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Folge 13: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 1

24 Min.Folge vom 18.11.2025

Tobie macht sich gemeinsam mit zwei seiner neuen Freunde auf den Weg zurück zum großen Baum. Doch als sie dort ankommen, werden sie sofort von Jo Mitchs Schergen attackiert. Nach einigem Chaos ist Tobie dann wieder auf sich allein gestellt. Zurück im Baum macht er sich erneut auf die Suche nach seinen Eltern. Aber es droht ständig Gefahr, denn überall lauern Jo Mitchs Männer. Als er erfährt, dass Elisha noch am Leben ist, erwacht in Tobie aber neue Hoffnung. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/

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