Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 14: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Zwischen den Welten - Teil 2
24 Min.Folge vom 19.11.2025
Wieder im großen Baum angekommen, begibt sich Tobie erneut auf die Suche nach seinen Eltern. Mit der Hilfe seines Freundes Nils will er auch Elisha retten, die von Leo entführt wurde und in den Baumwipfeln festgehalten wird. Währenddessen versteckt sich Mano noch immer bei seiner Familie, doch sein Versteck droht aufzufliegen. Im letzten Moment können Tobie und Nils der Familie bei der Flucht helfen. Doch auf ihrem Weg in die Freiheit lauern viele Gefahren und Hindernisse. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids