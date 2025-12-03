Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Feuer im Grasland - Teil 2

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 03.12.2025
24 Min.Folge vom 03.12.2025

Nachdem Jo Mitch endgültig besiegt wurde, taucht sofort das nächste Problem auf: Im Grasland bricht ein gewaltiges Feuer aus, das sich sehr schnell ausbreitet. Bald sind Tobie und seine Freunde von Flammen umringt und es droht die Gefahr, dass der gesamte Baum in Brand gerät. Gemeinsam schmiedet das Team schnell einen wackeren Plan, um das Feuer zu löschen und alle zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia

ORF Kids
