Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Feuer im Grasland - Teil 2
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 26: Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Feuer im Grasland - Teil 2
24 Min.Folge vom 03.12.2025
Nachdem Jo Mitch endgültig besiegt wurde, taucht sofort das nächste Problem auf: Im Grasland bricht ein gewaltiges Feuer aus, das sich sehr schnell ausbreitet. Bald sind Tobie und seine Freunde von Flammen umringt und es droht die Gefahr, dass der gesamte Baum in Brand gerät. Gemeinsam schmiedet das Team schnell einen wackeren Plan, um das Feuer zu löschen und alle zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
