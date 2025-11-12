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True Stories: Die Eislady - Gedanken einer Mörderin

ORF1Staffel 1Folge 14vom 12.11.2025
True Stories: Die Eislady - Gedanken einer Mörderin

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Folge 14: True Stories: Die Eislady - Gedanken einer Mörderin

46 Min.Folge vom 12.11.2025

2011 geht Doppelmörderin Estibaliz Carranza als "Eislady" in die Kriminalgeschichte ein. Die Doku zeigt erstmals ihre Sicht auf die Tat, ihr brisantes Leben im Gefängnis und die Abgründe hinter der perfekten Fassade. Inhalt: 2011 erschütterte ein grausiger Fund Wien: In einem Keller in Meidling werden Leichenteile entdeckt – die Spur führt zu Estibaliz Carranza, der "Eislady von Wien". Heute, Jahre nach ihrer Verurteilung, öffnet sie erstmals ihr Innerstes. Die neue Doku blickt hinter die Fassade einer Frau zwischen Charme und Abgrund – mit exklusiven Einblicken in ihre Tagebücher, Gesprächen mit Wegbegleitern und Expertinnen, die versuchen, das Undenkbare zu verstehen. Drehbuch und Regie: Simone Scheid, Nadine Kriegelstein Bildquelle: ORF/Das Rund GmbH / ALBERTO LANCIA / EPA / picturedesk.com

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