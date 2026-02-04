True Stories: Landverbrechen - Tod im SkigebietJetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 23: True Stories: Landverbrechen - Tod im Skigebiet
44 Min.Folge vom 04.02.2026
Der 25-jährige Raven Vollrath verschwand spurlos aus einem Tiroler Bergdorf. Monate später fanden Wanderer seine Leiche. Was als tragischer Unfall galt, entpuppte sich als Fall voller Versäumnisse. Inhalt: In einem idyllischen Tiroler Bergdorf verschwand in der Nacht auf Heiligabend 2005 der 25-jährige Raven Vollrath. Monate später entdecken Wanderer seine Leiche. Die Behörden schlossen Fremdverschulden aus. Doch seine Eltern akzeptierten diese Erklärung nicht. Die Recherchen eines ORF‑Journalisten decken schließlich schwere Versäumnisse auf. Bildquellen: ORF/DMG Film/ | APA-Images / dpa Picture Alliance / Nataliya Nazarova
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
True Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0