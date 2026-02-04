Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 23vom 04.02.2026
44 Min.Folge vom 04.02.2026

Der 25-jährige Raven Vollrath verschwand spurlos aus einem Tiroler Bergdorf. Monate später fanden Wanderer seine Leiche. Was als tragischer Unfall galt, entpuppte sich als Fall voller Versäumnisse. Inhalt: In einem idyllischen Tiroler Bergdorf verschwand in der Nacht auf Heiligabend 2005 der 25-jährige Raven Vollrath. Monate später entdecken Wanderer seine Leiche. Die Behörden schlossen Fremdverschulden aus. Doch seine Eltern akzeptierten diese Erklärung nicht. Die Recherchen eines ORF‑Journalisten decken schließlich schwere Versäumnisse auf. Bildquellen: ORF/DMG Film/ | APA-Images / dpa Picture Alliance / Nataliya Nazarova

