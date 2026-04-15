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True Stories: Die Benno Blum - Bande - Schmuggel und Spionage im besetzten Wien

ORF1Staffel 1Folge 34vom 15.04.2026
True Stories: Die Benno Blum - Bande - Schmuggel und Spionage im besetzten Wien

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Folge 34: True Stories: Die Benno Blum - Bande - Schmuggel und Spionage im besetzten Wien

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Wien in der Nachkriegszeit: Es herrschen Chaos und Anarchie auf den Straßen der Stadt - idealer Nährboden für neue kriminelle Strukturen. Typen wie Benno Blum wissen die mangelnde Durchsetzungskraft der Behörden und die allgemeine Unsicherheit für sich zu nutzen. Das Monopol des Zigarettenschmuggels bringen ihn und seine Bande, mithilfe der sowjetischen Besatzungsmacht, ganz nach oben. Die Gegenleistung, spektakuläre Entführungen von Kollaborateuren. Es ist die Ära, in der Wien zur Stadt der Spionage wird. Bildquelle: ORF/HolyScreen Media

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