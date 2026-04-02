Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
True Stories

True Stories: Der Trauerschwindler (1/2) - Der Betrug

ORF1Staffel 1Folge 28vom 02.04.2026
True Stories: Der Trauerschwindler (1/2) - Der Betrug

True Stories: Der Trauerschwindler (1/2) - Der BetrugJetzt kostenlos streamen

True Stories

Folge 28: True Stories: Der Trauerschwindler (1/2) - Der Betrug

58 Min.Folge vom 02.04.2026

Ein charmanter Bestatter kassiert heimlich ab, bis sein Betrug ans Licht kommt. Eine trauernde Mutter findet Halt bei einem einfühlsamen Bestatter und verliebt sich in ihn. Als sie ihm finanziell hilft und er das Geld nicht zurückzahlt, wird sie misstrauisch. Ihre Recherchen zeigen: Er hat bereits mehrere Menschen betrogen. Gemeinsam versuchen die Opfer, ihn zu stoppen. Regie: Nicole Rosenbach Bildquelle: ORF/WDR/Fritz Gnad/Frank Bochtle

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

True Stories
ORF1
True Stories

True Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen