True Stories: Der Trauerschwindler (1/2) - Der BetrugJetzt kostenlos streamen
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Folge 28: True Stories: Der Trauerschwindler (1/2) - Der Betrug
58 Min.Folge vom 02.04.2026
Ein charmanter Bestatter kassiert heimlich ab, bis sein Betrug ans Licht kommt. Eine trauernde Mutter findet Halt bei einem einfühlsamen Bestatter und verliebt sich in ihn. Als sie ihm finanziell hilft und er das Geld nicht zurückzahlt, wird sie misstrauisch. Ihre Recherchen zeigen: Er hat bereits mehrere Menschen betrogen. Gemeinsam versuchen die Opfer, ihn zu stoppen. Regie: Nicole Rosenbach Bildquelle: ORF/WDR/Fritz Gnad/Frank Bochtle
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