ORF1Staffel 1Folge 8vom 23.10.2025
Manche Männer beherrschen die Kunst, andere in ihrem Sinne zu beeinflussen, in besonderer Weise. Die Dokumentation zeigt am Beispiel meisterlicher Charismatiker die Strategien, die Männer nutzen, um die Massen zu verführen. Elvis Presley, John F. Kennedy und Jack Unterweger stehen dabei für unterschiedliche Facetten dieser Form der Beeinflussung. Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen geben Einblick in die Techniken und Mechanismen, die musikalischen Weltruhm und politische Strahlkraft, aber auch die gefährliche Faszination eines Kriminellen begründen. Regie: Tom Ockers Bildquelle: ORF/Autentic GMBH/Getty Image

