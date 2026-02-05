Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
True Stories

True Stories: Jäger und Gejagte - Der Tod von Pius Walder

ORF1Staffel 1Folge 24vom 05.02.2026
True Stories: Jäger und Gejagte - Der Tod von Pius Walder

True Stories: Jäger und Gejagte - Der Tod von Pius WalderJetzt kostenlos streamen

True Stories

Folge 24: True Stories: Jäger und Gejagte - Der Tod von Pius Walder

45 Min.Folge vom 05.02.2026

Es ist der 8. September 1982 im Villgratental in Osttirol. In der abendlichen Dämmerung fallen in der "Hölleiten" Schüsse – gezielt auf einen jungen Mann mit geschwärztem Gesicht: Pius Walder, ein Holzfäller, der im Wald vor zwei Jägern flieht. Noch in derselben Nacht erliegt er im Spital seinen Verletzungen. Am folgenden Tag legen die beiden Schützen bei der Lienzer Kriminalpolizei ein Geständnis ab. Der Tod von Pius Walder entwickelt sich zu einem Politikum, das das Tal noch Jahrzehnte später in Atem hält. Regie: Liza Enzinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

True Stories
ORF1
True Stories

True Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen