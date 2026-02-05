True Stories: Jäger und Gejagte - Der Tod von Pius WalderJetzt kostenlos streamen
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Folge 24: True Stories: Jäger und Gejagte - Der Tod von Pius Walder
45 Min.Folge vom 05.02.2026
Es ist der 8. September 1982 im Villgratental in Osttirol. In der abendlichen Dämmerung fallen in der "Hölleiten" Schüsse – gezielt auf einen jungen Mann mit geschwärztem Gesicht: Pius Walder, ein Holzfäller, der im Wald vor zwei Jägern flieht. Noch in derselben Nacht erliegt er im Spital seinen Verletzungen. Am folgenden Tag legen die beiden Schützen bei der Lienzer Kriminalpolizei ein Geständnis ab. Der Tod von Pius Walder entwickelt sich zu einem Politikum, das das Tal noch Jahrzehnte später in Atem hält. Regie: Liza Enzinger
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