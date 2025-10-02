Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 02.10.2025
48 Min.Folge vom 02.10.2025

Vom Callcenter direkt ins Luxusleben: Mit gestohlenen Kreditkartendaten wird der 16-jährige Elliot Castro zum charmanten Trickbetrüger der 90er. Doch als die Karten gesperrt werden, rutscht er immer tiefer in die Kriminalität. Inhalt: Nachdem Elliot Castro mit 16 Jahren wegen Problemen von der Schule fliegt, jobbt er in einem Callcenter und wird dort zur Meister der Manipulation. Er entdeckt, wie leicht sich Menschen am Telefon ihre Daten entlocken lassen und erschleicht sich Kreditkarteninfos. Was als Trick beginnt, wird bald zum kriminellen Geschäftsmodell. Er lebt im Luxus, doch als die Karten gesperrt werden, rutscht er immer tiefer in die Kriminalität. Regie: Robert Neill Kamera: Steven Donnelly Julian Schwanitz Story: Neil Forsyth (Buch "Other People's Money") Elliott Castro (Buch "Other People's Money")

