ORF1Staffel 1Folge 10vom 29.10.2025
46 Min.Folge vom 29.10.2025

1989 verschwindet Eishockeyprofi Duncan MacPherson am Stubaier Gletscher. 14 Jahre später wird seine Leiche auf einer Skipiste gefunden. Fehler von Polizei und Behörden nähren den Verdacht auf Vertuschung. Inhalt: Die Doku rekonstruiert den Fall von Duncan MacPherson und versucht ihn durch neue wissenschaftliche Analysen zu lösen. Das Verschwinden des jungen Kanadiers ist vor allem für seine Eltern ein schwerer Schicksalsschlag. Seit mehr als 35 Jahren kämpfen Lynda und Bob MacPherson um Gerechtigkeit für ihren Sohn: "Wir waren natürlich erleichtert, dass sie Duncans Leiche noch zu unseren Lebzeiten gefunden haben. Wir waren uns sicher, dass die Behörden nun endlich ermitteln würden." Sie erheben schwere Vorwürfe gegen die österreichischen Behörden, die sowohl die Suchaktion 1989 als auch den Leichenfund 2003 betreffen. Bildquelle: ORF/METAFILM

