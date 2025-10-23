Zum Inhalt springenBarrierefrei
True Stories

True Stories: Das Geheimnis großer Verführerinnen

ORF1Staffel 1Folge 9vom 23.10.2025
True Stories: Das Geheimnis großer Verführerinnen

True Stories

Folge 9: True Stories: Das Geheimnis großer Verführerinnen

45 Min.Folge vom 23.10.2025

Manche Frauen sind Meisterinnen in der Kunst, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Sie nutzen ihre besondere Ausstrahlung für ganz unterschiedliche Zwecke: um politischen Einfluss zu gewinnen, Investorengelder zu lukrieren oder sich zum Symbol weiblicher Attraktivität zu stilisieren. Am Beispiel von Eva Perón, Marilyn Monroe und Elizabeth Holmes untersucht die Dokumentation jene Mechanismen, die Menschen dazu bringen, der Strahlkraft dieser Frauen zu erliegen. Expertinnen und Experten entschlüsseln die manipulativen Strategien der großen Verführerinnen. Regie: Tom Ockers Bildquelle: ORF/Autentic GMBH/Getty Image

