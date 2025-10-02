Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
True Stories

True Stories: Geständnisse eines Teenie-Betrügers (2/2)

ORF1Staffel 1Folge 6vom 02.10.2025
True Stories: Geständnisse eines Teenie-Betrügers (2/2)

True Stories: Geständnisse eines Teenie-Betrügers (2/2)Jetzt kostenlos streamen

True Stories

Folge 6: True Stories: Geständnisse eines Teenie-Betrügers (2/2)

48 Min.Folge vom 02.10.2025

Zwischen Elliot und der Polizei beginnt ein Katz- und Mausspiel. Zunächst ist er den Behörden immer einen Schritt voraus, bis ihm ein folgenreicher Fehler bei einer Flugbuchung unterläuft. Elliot wird tatsächlich verhaftet. Als ihm die Freilassung per Kaution erlaubt wird, nutzt er diese Chance zur Flucht nach Kanada. Dort landet er nach weiteren Strafdaten in einem Hochsicherheitsgefängnis. Eine Auslieferung nach Großbritannien scheint nur noch Formsache zu sein. Regie: Robert Neill Story: Neil Forsyth (Buch ‚Other People’s Money‘) Elliott Castro (Buch ‚Other People’s Money‘) Bildquelle: ORF/All3Media/Two Rivers Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

True Stories
ORF1
True Stories

True Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen