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True Stories: Der Trauerschwindler (2/2) - Die Jagd

ORF1Staffel 1Folge 29vom 02.04.2026
True Stories: Der Trauerschwindler (2/2) - Die Jagd

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Folge 29: True Stories: Der Trauerschwindler (2/2) - Die Jagd

52 Min.Folge vom 02.04.2026

Fünf betroffene Frauen vernetzen sich und sammeln Beweise gegen den betrügerischen Bestatter. Mit Unterstützung einer Anwältin wollen sie ihn vor Gericht bringen und suchen Kontakt zu seiner Partnerin. Doch die Verteidigung spricht von Rache. Es bleibt unklar, ob die Beweise für eine Anklage reichen. Regie: Nicole Rosenbach Bildquelle: ORF/WDR/Fritz Gnad/Frank Bochtle

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