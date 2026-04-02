True Stories: Der Trauerschwindler (2/2) - Die JagdJetzt kostenlos streamen
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Folge 29: True Stories: Der Trauerschwindler (2/2) - Die Jagd
52 Min.Folge vom 02.04.2026
Fünf betroffene Frauen vernetzen sich und sammeln Beweise gegen den betrügerischen Bestatter. Mit Unterstützung einer Anwältin wollen sie ihn vor Gericht bringen und suchen Kontakt zu seiner Partnerin. Doch die Verteidigung spricht von Rache. Es bleibt unklar, ob die Beweise für eine Anklage reichen. Regie: Nicole Rosenbach Bildquelle: ORF/WDR/Fritz Gnad/Frank Bochtle
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