True Stories: Die Kryptoqueen - Der große OneCoin-BetrugJetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 25: True Stories: Die Kryptoqueen - Der große OneCoin-Betrug
Vom Krypto-Wunder zur globalen Fahndung: Ruja Ignatova führt Millionen hinters Licht und verschwindet im Nichts. Die Doku zeichnet den Aufstieg und Fall von Ruja Ignatova nach, der Gründerin der angeblichen Kryptowährung OneCoin, die weltweit über drei Millionen Menschen um Milliarden betrog. 2017 verschwand sie spurlos und steht seitdem auf der FBI-Fahndungsliste. Der Film beleuchtet die Mechanismen ihres Schneeballsystems, ihren rasanten Erfolg, den Kollaps des Projekts und das bis heute ungelöste Rätsel ihres Verbleibs. Regie: Johan von Mirbach Drehbuch: Philipp Bovermann Johan von Mirbach Nico Schlegel Bildquelle: ORF/a&o buero filmproduktion gmbh/WDR/Arte/Java Films/Till Vielrose
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