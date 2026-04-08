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True Stories: Mafiajäger

ORF1Staffel 1Folge 31vom 08.04.2026
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Folge 31: True Stories: Mafiajäger

89 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

3000 Ermittler, 100 Festnahmen, ein Mafia-Imperium: Die Spur führt weiter als gedacht. Am 3. Mai 2023 gelingt Europas größter Schlag gegen die 'Ndrangheta: 3000 Beamte nehmen in zehn Ländern 100 Verdächtige fest. Ausgelöst durch Zufall führen Ermittlungen von Deutschland bis Antwerpen und Südamerika. Ermittler und ein Ex-Mafiaboss geben Einblicke in das globale Drogennetzwerk und die Operation. Regie: Stefano Strocchi Veronika Kaserer Bildquelle: ORF/One Gate/WDR/beetz brothers film production/Nikolaus von Schlebrügge

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