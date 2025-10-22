True Stories: Dich zu lieben - Im Netz der Love-ScammerJetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 7: True Stories: Dich zu lieben - Im Netz der Love-Scammer
Wenn Liebe zur Falle wird: Die Doku deckt auf, wie raffinierte Online-Betrüger ihre Opfer ins Verderben reißen. Eine Spurensuche zwischen Vertrauen, Täuschung – und eiskaltem Kalkül. Inhalt: Spannende Kriminalfälle, rätselhafte Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart - Das neue Format "True Stories" mit Host Ferdinand Seebacher begibt sich auf Spurensuche in Österreich. In der ersten Folge geht es um einen der größten Lovescams der letzten Zeit. Love-Scammer treiben eine erfolgreiche und im Leben stehende Frau und Mutter in den finanziellen und privaten Ruin. Wie kann das überhaupt passieren? Regisseurin Alex Venier, Cyber-Security-Experte Shariq Reza und Host Ferdinand Seebacher gehen den Dynamiken und Tricks auf den Grund. Und dabei wird klar: Es kann jedem und jeder von uns passieren. Immer wieder machen digitale Verführer:innen, die ihre Opfer um viel Geld bringen, Schlagzeilen. Alexandra Venier geht auf die Kontaktanfrage eines digitalen Betrügers ein und gibt sich als Millionenerbin sowie potenzielles Opfer aus. Eine Spurensuche in Echtzeit, die den Scammer schließlich in eine Falle tappen lässt. Buch und Regie: Alexandra Venier Bildquelle: ORF/GALORE FILMS e. U.
