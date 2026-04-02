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True Stories: Protokoll einer Katastrophe - Die Tragödie von Ramstein

ORF1Staffel 1Folge 30vom 02.04.2026
True Stories: Protokoll einer Katastrophe - Die Tragödie von Ramstein

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Folge 30: True Stories: Protokoll einer Katastrophe - Die Tragödie von Ramstein

46 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Am 28. August 1988 kollidieren bei der Flugschau in Ramstein drei Jets der Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori“. Ein Flugzeug stürzt in die Zuschauer – 70 Menschen sterben, über 300 werden verletzt. Die Rettung verläuft chaotisch. Als Folge werden riskante Flugmanöver über Publikum verboten. Regie: Stefano die Pieri Drehbuch: Andrea Vogt Paul Russell (Idee und Produktion) Bildquelle: ORF/Autentic/Millstream Films and Media

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