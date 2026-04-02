True Stories: Protokoll einer Katastrophe - Die Tragödie von RamsteinJetzt kostenlos streamen
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Folge 30: True Stories: Protokoll einer Katastrophe - Die Tragödie von Ramstein
46 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Am 28. August 1988 kollidieren bei der Flugschau in Ramstein drei Jets der Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori“. Ein Flugzeug stürzt in die Zuschauer – 70 Menschen sterben, über 300 werden verletzt. Die Rettung verläuft chaotisch. Als Folge werden riskante Flugmanöver über Publikum verboten. Regie: Stefano die Pieri Drehbuch: Andrea Vogt Paul Russell (Idee und Produktion) Bildquelle: ORF/Autentic/Millstream Films and Media
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