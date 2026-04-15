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True Stories: Wiens Unterwelt - Strizzis, Sex und schnelles Geld

ORF1Staffel 1Folge 33vom 15.04.2026
True Stories: Wiens Unterwelt - Strizzis, Sex und schnelles Geld

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Folge 33: True Stories: Wiens Unterwelt - Strizzis, Sex und schnelles Geld

46 Min.Folge vom 15.04.2026

Zwischen Rotlicht und Revierkampf formten schrille Figuren das Gesicht der Wiener Unterwelt. Die "Wilde Wanda", der "Gschwinde" und "Notwehr-Krista" wurden zu Legenden der Wiener Unterwelt und lieferten sich erbitterte Kämpfe. Nach 1955 brachte der Wirtschaftsaufschwung Wohlstand, der in Rotlichtlokalen und illegalem Glücksspiel wieder versickerte, während sich die Geschäftsmodelle der Unterwelt weiterentwickelten. Bildquelle: HolyScreen Media

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