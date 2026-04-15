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Folge 33: True Stories: Wiens Unterwelt - Strizzis, Sex und schnelles Geld
46 Min.Folge vom 15.04.2026
Zwischen Rotlicht und Revierkampf formten schrille Figuren das Gesicht der Wiener Unterwelt. Die "Wilde Wanda", der "Gschwinde" und "Notwehr-Krista" wurden zu Legenden der Wiener Unterwelt und lieferten sich erbitterte Kämpfe. Nach 1955 brachte der Wirtschaftsaufschwung Wohlstand, der in Rotlichtlokalen und illegalem Glücksspiel wieder versickerte, während sich die Geschäftsmodelle der Unterwelt weiterentwickelten. Bildquelle: HolyScreen Media
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