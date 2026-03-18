True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn LustigJetzt kostenlos streamen
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Folge 26: True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn Lustig
46 Min.Folge vom 18.03.2026
Es klingt völlig absurd, doch in den 1920er Jahren gelang dem berüchtigten Trickbetrüger Victor Lustig das Unfassbare: Er verkaufte den Eiffelturm an einen ahnungslosen Schrotthändler. Der Eiffelturm galt bis in die 1920er als umstritten, sogar ein Abriss wurde diskutiert. Trickbetrüger Victor Lustig erkennt seine Chance und verkauft ihn als "Schrott" an einen ahnungslosen Pariser Händler. Später trifft Lustig in den USA auf Al Capone und nutzt immer wieder die Gier seiner Opfer aus. Bildquellen: HolyScreen Media/APA-Images / Westend61 / noonland / APA-Images / Westend61 / Werner Dieterich | APA-Images / dpa Picture Alliance / AlexAnton
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