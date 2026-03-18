Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
True Stories

True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn Lustig

ORF1Staffel 1Folge 26vom 18.03.2026
True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn Lustig

True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn LustigJetzt kostenlos streamen

True Stories

Folge 26: True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn Lustig

46 Min.Folge vom 18.03.2026

Es klingt völlig absurd, doch in den 1920er Jahren gelang dem berüchtigten Trickbetrüger Victor Lustig das Unfassbare: Er verkaufte den Eiffelturm an einen ahnungslosen Schrotthändler. Der Eiffelturm galt bis in die 1920er als umstritten, sogar ein Abriss wurde diskutiert. Trickbetrüger Victor Lustig erkennt seine Chance und verkauft ihn als "Schrott" an einen ahnungslosen Pariser Händler. Später trifft Lustig in den USA auf Al Capone und nutzt immer wieder die Gier seiner Opfer aus. Bildquellen: HolyScreen Media/APA-Images / Westend61 / noonland / APA-Images / Westend61 / Werner Dieterich | APA-Images / dpa Picture Alliance / AlexAnton

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

True Stories
ORF1
True Stories

True Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen