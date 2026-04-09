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True Stories: Richard Steiner - Blaulicht gegen Rotlicht

ORF1Staffel 1Folge 32vom 09.04.2026
True Stories: Richard Steiner - Blaulicht gegen Rotlicht

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Folge 32: True Stories: Richard Steiner - Blaulicht gegen Rotlicht

45 Min.Folge vom 09.04.2026

Ein gefürchteter Unterweltkönig vor Gericht und ein Ausgang voller Überraschungen. Die Doku erzählt den größten Mafia-Prozess Österreichs und zeichnet den Weg von Richard Steiner nach, der einst als mächtigster Rotlicht-Boss Wiens galt. Trotz umfangreicher Ermittlungen, Lauschangriffen und schwerer Vorwürfe bricht die Anklage zusammen, Steiner wird freigesprochen. Die Produktion zeigt seinen Aufstieg, die intensive Polizeiarbeit, zentrale Zeitzeugenberichte und den Wandel des Rotlicht-Milieus über Jahrzehnte hinweg. Bildquelle: ORF/Holy Screen Media

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