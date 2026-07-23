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True Stories: Todesfalle Haute Route - Rekonstruktion eines Dramas

ORF1Staffel 1Folge 35vom 23.07.2026
True Stories: Todesfalle Haute Route - Rekonstruktion eines Dramas

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Folge 35: True Stories: Todesfalle Haute Route - Rekonstruktion eines Dramas

90 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Am 29. April 2018 geriet eine zehnköpfige Skitourengruppe auf der legendären Haute Route zwischen Chamonix und Zermatt in einen heftigen Sturm. Mitten im exponiertesten Abschnitt der Strecke kämpfte sie ums Überleben, sieben Menschen starben in Eis und Schnee. In eindringlichen Rekonstruktionen und den bewegenden Berichten der drei Überlebenden wurde eines der schwersten Bergdramen der Schweizer Alpen nacherzählt. Bildquelle: ORF/Spiegel TV/SRF/SRG/Servus TV/Arte

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