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WELTjournal Spezial: Die letzte Botschafterin

ORF2Staffel 1Folge 157vom 19.08.2026
WELTjournal Spezial: Die letzte Botschafterin

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Folge 157: WELTjournal Spezial: Die letzte Botschafterin

81 Min.Folge vom 19.08.2026

Zwischen Diplomatie und Widerstand: Wie Afghanistans letzte Botschafterin den Taliban trotzt. Fünf Jahre nach der Machtübernahme der Taliban zeigt das WELTjournal die Doku "Afghanistans letzte Botschafterin". Im Mittelpunkt steht Manizha Bakhtari, Afghanistans Botschafterin in Wien, die trotz fehlender internationaler Anerkennung des Taliban-Regimes und schwieriger Bedingungen im Amt bleibt. Aus bescheidenen Büros setzt sie sich weiterhin für die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan ein und widersetzt sich den Taliban entschlossen. Bildquelle: APA-Images / AFP / JOE KLAMAR

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