WELTjournal +: Die Wächter der Autobahn - Europas VerkehrsadernJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.07.2026: WELTjournal +: Die Wächter der Autobahn - Europas Verkehrsadern
54 Min.Folge vom 15.07.2026
Auf der Autobahn A1 zwischen Paris und Lille herrscht rund um die Uhr Hochbetrieb. Entlang einer der meistbefahrenen Straßen Europas sorgen Polizei, Rettungskräfte und viele andere täglich dafür, dass der Verkehr läuft, oft unter großem Druck und mit unerwarteten Herausforderungen. Bildquellen: ORF/Lukarn 2026 | APA-Images / dpa / Peter Kneffel
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