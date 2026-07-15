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WELTjournal +: Die Wächter der Autobahn - Europas Verkehrsadern

ORF2Folge vom 15.07.2026
WELTjournal +: Die Wächter der Autobahn - Europas Verkehrsadern

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Folge vom 15.07.2026: WELTjournal +: Die Wächter der Autobahn - Europas Verkehrsadern

54 Min.Folge vom 15.07.2026

Auf der Autobahn A1 zwischen Paris und Lille herrscht rund um die Uhr Hochbetrieb. Entlang einer der meistbefahrenen Straßen Europas sorgen Polizei, Rettungskräfte und viele andere täglich dafür, dass der Verkehr läuft, oft unter großem Druck und mit unerwarteten Herausforderungen. Bildquellen: ORF/Lukarn 2026 | APA-Images / dpa / Peter Kneffel

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