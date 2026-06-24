WELTjournal +: Dominikanische Republik - Paradies mit SchattenseitenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.06.2026: WELTjournal +: Dominikanische Republik - Paradies mit Schattenseiten
51 Min.Folge vom 24.06.2026
Die Dominikanische Republik zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Karibik. Der Tourismus treibt das Wirtschaftswachstum und ist wichtigster Arbeitgeber, bringt aber auch starken Druck auf Land und Städte. In Punta Cana dominieren große Hotelanlagen, während neue Bauprojekte für Resorts und Kreuzfahrttourismus entstehen. Der Boom stärkt die Wirtschaft, führt aber auch zu starkem Druck auf Wohnraum, Küstenzonen und lokale Strukturen. Bildquelle: ORF/Ampersand
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