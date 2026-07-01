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Weltjournal Plus

WELTjournal +: Trump, mein Vater und ich

ORF2Folge vom 01.07.2026
WELTjournal +: Trump, mein Vater und ich

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Folge vom 01.07.2026: WELTjournal +: Trump, mein Vater und ich

53 Min.Folge vom 01.07.2026

Die USA sind unter der zweiten Amtszeit von Donald Trump gespaltener als je zuvor – der junge Jackson erlebte diese Zerrissenheit in seinem eigenen Haus. Sein Vater war einer der vielen gewaltbereiten Stürmer auf das Kapitol, welchen Jackson selbst anzeigte. Danach erhält er Morddrohungen von extremistischen MAGA-Anhängern, bis nach der Wiederwahl Trumps und der Begnadigung vieler Kapitol-Stürmer die Situation völlig eskaliert. Bildquelle: ORF/DR

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