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WELTjournal +: Streit ums gelobte Land - Israel und Palästina

ORF2Folge vom 05.08.2026
WELTjournal +: Streit ums gelobte Land - Israel und Palästina

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Folge vom 05.08.2026: WELTjournal +: Streit ums gelobte Land - Israel und Palästina

38 Min.Folge vom 05.08.2026

Die völkerrechtswidrige Besiedlung des palästinensischen Westjordanlandes durch jüdische Siedler gilt als zentrales Hindernis für Frieden im Nahen Osten. Trotz internationaler Kritik baut Israel die jüdischen Siedlungen weiter aus. Das WELTjournal+ begleitet den französischen Siedler Pinhas Attali, der mit seiner Familie in Kiryat Arba nahe Hebron lebt. Attali betrachtet die Besiedlung als göttliche Mission. Für Kritiker steht er für Extremismus, für viele Siedler ist er ein Held. Bildquelle: APA-Images / AP / Majdi Mohammed

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