WELTjournal +: Syrien - zwischen Angst und HoffnungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.07.2026: WELTjournal +: Syrien - zwischen Angst und Hoffnung
54 Min.Folge vom 29.07.2026
Eineinhalb Jahre nach dem Sturz des Assad-Regimes durch islamistische Rebellen befindet sich Syrien weiter im Ausnahmezustand. Übergangspräsident Ahmed al‑Scharaa kündigt religiöse Toleranz und demokratische Reformen an, doch viele Menschen erleben weiterhin Unsicherheit und Angst. Das "WELTjournal +" begleitet die ersten Phasen des Umbruchs, von den prunkvollen Palästen der Assad-Familie bis zu den berüchtigten Foltergefängnissen des alten Regimes. Bildquelle: ORF/BABEL DOC | APA-Images / AFP / BAKR ALKASEM
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