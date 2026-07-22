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Folge vom 22.07.2026: WELTjournal +: Klimakrise - Die Lügen der Öl-Konzerne
30 Min.Folge vom 22.07.2026
Jahrzehntelang sollen große Ölkonzerne Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Erderwärmung verschleiert und gezielt Zweifel am Klimawandel geschürt haben. Nun beschäftigen die Vorwürfe auch die Gerichte, mit möglicherweise weitreichenden Folgen für die Ölindustrie. Bildquelle: APA-Images / Pressefoto Scharinger / Wolfgang Undesser
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