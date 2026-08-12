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WELTjournal +: Das Licht der Frauen - Senegals Solar-Heldinnen

ORF2Folge vom 12.08.2026
WELTjournal +: Das Licht der Frauen - Senegals Solar-Heldinnen

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Folge vom 12.08.2026: WELTjournal +: Das Licht der Frauen - Senegals Solar-Heldinnen

53 Min.Folge vom 12.08.2026

Im ländlichen Senegal nehmen Frauen ihre Zukunft selbst in die Hand. Weit entfernt von Schulen und ohne Aussicht auf einen Anschluss ans Stromnetz reisen sie erstmals in die Stadt. Dort lassen sie sich in Solarenergie ausbilden – mit einem klaren Ziel: Ihr eigenes Dorf mit Strom zu versorgen und damit neue Perspektiven zu schaffen. Bildquelle: ORF/Federation Studio France/

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