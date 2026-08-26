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Folge vom 26.08.2026: WELTjournal +: Lieben und Leben mit KI
51 Min.Folge vom 26.08.2026
Künstliche Intelligenz wird für manche Menschen zum Ersatz für Partner, Freunde und sogar verstorbene Angehörige. In Zeiten zunehmender Einsamkeit suchen sie Nähe, Trost und Verständnis bei einem KI-Partner bzw. bei einer KI-Partnerin. Während etwa TJ seine virtuelle Partnerin als besonders empathisch erlebt, fühlt sich Denise nach zwei gescheiterten Beziehungen erstmals wieder geborgen. JR Adams behält seine verstorbene Mutter in seinem Leben, indem er regelmäßig mit ihrem digitalen Abbild schreibt. Gestaltung: Nicole Krättli Bildquelle: APA-Images / Westend61 / Iryna Auhustsinovich ORF/Autentic
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