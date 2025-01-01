Der Wirtschaft 24 Business Lunch mit Veit DenglerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 12: Der Wirtschaft 24 Business Lunch mit Veit Dengler
31 Min.
Veit Dengler war bis Oktober 2013 stellvertretender Vorsitzender der NEOS, und bis Juni 2017 der CEO der NZZ-Mediengruppe. In der ersten Folge vom Wirtschaft24 Business Lunch, begrüßt Dengler den Vorstandsvorsitzenden der Uniqa Insurance Group AG Andreas Brandstetter. Der frühere ÖVP-Geschäftsführer, der seit 12 Jahren an der Spitze des Versicherungskonzerns mit rund 22.000 Mitarbeitern und 16 Millionen Kund:innen in ganz Europa steht, spricht sich darin u.a. für mehr Leistung und weniger Staat in Österreich sowie eine notwendige Distanz zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in Unternehmen aus.
Wirtschaft24
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen