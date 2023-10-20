Big Business SüßigkeitenJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 26: Big Business Süßigkeiten
8 Min.Folge vom 20.10.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Manuel Zeller, Gründer von NEOH, über den Status Quo der Deutschland-Expansion und den streng geheimen Aufbewahrungsort der Formel für seine berühmte Zuckerersatzlösung!
