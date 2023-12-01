Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 32vom 01.12.2023
Folge 32: Unternehmenswandel, aber richtig!

10 Min.Folge vom 01.12.2023

Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, die Zeiten sind volatil dazu kommt der technologische Wandel. Welche Strategien braucht es um wettbewerbsfähig zu bleiben? Und wie können Transformationsprozesse in Unternehmen gelingen? Darüber spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Dr. Dieter Lederer, gefeierter Autor und einer DER führenden Experten für Change-Prozesse.

