Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Das neue Gesundheitsökosystem

PULS 24Staffel 1Folge 34vom 15.12.2023
Das neue Gesundheitsökosystem

Das neue GesundheitsökosystemJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 34: Das neue Gesundheitsökosystem

9 Min.Folge vom 15.12.2023

Die UNO prognostiziert: 8,5 Milliarden Menschen bis 2030 auf unserer Erde. Eine Riesenherausforderung für den Planeten, wo die Ressourcen bekanntlich jetzt schon knapp sind. Was es braucht, sind neue, innovative Konzepte von großen Playern. Einer von ihnen ist diese Woche in Wirtschaft24: Lieven Hentschel, Geschäftsführer von Bayer Austria, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Life-Science-Konzern Bayer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen