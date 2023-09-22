Neue Generation Jungbauern Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 22: Neue Generation Jungbauern
10 Min.Folge vom 22.09.2023
Die Zahl der Bauernhöfe geht in Österreich stark zurück, laut Agrarmarkt Austria haben alleine im letzten Jahr über 1000 Landwirte aufgegeben. Woran liegt das und welche innovativen Konzepte braucht es um diese bedenkliche Entwicklung zu stoppen? Darüber spricht Isabella Richtar mit dem Biobauern und Tech-Experten Andreas Achleitner aus Eferding in OÖ.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen