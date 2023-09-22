Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wirtschaft24

Neue Generation Jungbauern

PULS 24Staffel 1Folge 22vom 22.09.2023
Neue Generation Jungbauern

Wirtschaft24

Folge 22: Neue Generation Jungbauern

10 Min.Folge vom 22.09.2023

Die Zahl der Bauernhöfe geht in Österreich stark zurück, laut Agrarmarkt Austria haben alleine im letzten Jahr über 1000 Landwirte aufgegeben. Woran liegt das und welche innovativen Konzepte braucht es um diese bedenkliche Entwicklung zu stoppen? Darüber spricht Isabella Richtar mit dem Biobauern und Tech-Experten Andreas Achleitner aus Eferding in OÖ.

Wirtschaft24

Wirtschaft24

