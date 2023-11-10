Wie wir gesund alt werden könnenJetzt kostenlos streamen
Folge 29: Wie wir gesund alt werden können
9 Min.Folge vom 10.11.2023
Wir werden immer älter, deshalb brauchen wir auch für eine längere Zeit medizinische Versorgung. Wie steht es aber um das Bewusstsein der Österreicher:innen hinsichtlich Gesundheitsvorsorge? Darüber spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Dr. Marietta Babos, Gründerin von "Damensache", einer Plattform, die Frauen über Finanz- und Altersvorsorge aufklärt. Alle Informationen zum Gesundheitsjahrbuch auf sanopolis.at
