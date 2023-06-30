Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wirtschaft24

PULS 24Staffel 1Folge 23vom 30.06.2023
Folge 23: Alternden Bevölkerung & Startup 2.0

21 Min.Folge vom 30.06.2023

Diese Woche in Wirtschaft24: Wir beleuchten das neue Start-up-Förderungsgesetz! Was es wirklich kann - und was nicht. Außerdem: Die Bevölkerung in Japan und China wird immer älter. Ein demografisches Ungleichgewicht, das Wirtschaft, Wohlstand und soziale Sicherheit bedroht. Die Zeit drängt und die Vorschläge, die Überalterung in den Griff zu kriegen, werden immer absurder.

