Folge 23: Alternden Bevölkerung & Startup 2.0
21 Min.Folge vom 30.06.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Wir beleuchten das neue Start-up-Förderungsgesetz! Was es wirklich kann - und was nicht. Außerdem: Die Bevölkerung in Japan und China wird immer älter. Ein demografisches Ungleichgewicht, das Wirtschaft, Wohlstand und soziale Sicherheit bedroht. Die Zeit drängt und die Vorschläge, die Überalterung in den Griff zu kriegen, werden immer absurder.
