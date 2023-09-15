Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 20vom 15.09.2023
10 Min.Folge vom 15.09.2023

Der diesjährige Salzburg Europe Summit steht vor der Türe und das mit einem starken Motto: „Europa: Aufbruch zu neuen Horizonten“! Ist Europa dafür mutig genug? Und wie müssen wir den großen Herausforderungen Ukraine, Teuerung, Klima begegnen? Darüber spricht Isabella Richtar mit Salzburg Europe Summit-Gründer Franz Schausberger.

