Folge 25: Der online Notar
9 Min.Folge vom 06.10.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Jakobus Schuster, Gründer des Legal-Tech-Start-ups „notarity“ über die Digitalisierung von Notariatsakten und warum 2023 immer mehr Start-ups in Europa das Handtuch werfen müssen.
Wirtschaft24
