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Die Zukunft unserer Ernährung

PULS 24Staffel 1Folge 31vom 24.11.2023
Die Zukunft unserer Ernährung

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Folge 31: Die Zukunft unserer Ernährung

9 Min.Folge vom 24.11.2023

Unsere Ernährung ist im Wandel. Nicht nur, dass wir neue Ernährungskonzepte brauchen, Wirtschaft24 stellt die Frage inwieweit verändert sich nicht nur WAS wir essen, sondern auch wie und wann wir das tun? Welche neuen Trends und Gewohnheiten zeichnen sich ab? Zu Gast bei Isabella Richtar diese Woche: Peter Sturm, CEO der Eat Happy Group Österreich und Slowakei.

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