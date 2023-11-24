Die Zukunft unserer Ernährung Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 31: Die Zukunft unserer Ernährung
9 Min.Folge vom 24.11.2023
Unsere Ernährung ist im Wandel. Nicht nur, dass wir neue Ernährungskonzepte brauchen, Wirtschaft24 stellt die Frage inwieweit verändert sich nicht nur WAS wir essen, sondern auch wie und wann wir das tun? Welche neuen Trends und Gewohnheiten zeichnen sich ab? Zu Gast bei Isabella Richtar diese Woche: Peter Sturm, CEO der Eat Happy Group Österreich und Slowakei.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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