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Wirtschaft24

Innovation 101

PULS 24Staffel 1Folge 28vom 03.11.2023
Innovation 101

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Wirtschaft24

Folge 28: Innovation 101

9 Min.Folge vom 03.11.2023

Diese Woche in Wirtschaft24: Was ist Innovation? In der digitalen Wirtschaft ist sie DIE treibende Kraft, aber welchen Nährboden braucht Innovation um wirklich bahnbrechendes hervorzubringen? Dazu zu Gast: Tom Miksits-Dioso, Co-Gründer der Wiener Innovationsagentur Black Swan Magic.

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