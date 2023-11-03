Wirtschaft24
Folge 28: Innovation 101
9 Min.Folge vom 03.11.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Was ist Innovation? In der digitalen Wirtschaft ist sie DIE treibende Kraft, aber welchen Nährboden braucht Innovation um wirklich bahnbrechendes hervorzubringen? Dazu zu Gast: Tom Miksits-Dioso, Co-Gründer der Wiener Innovationsagentur Black Swan Magic.
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Wirtschaft24
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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