Wirtschaft24
Folge 23: KI in AUT
9 Min.Folge vom 13.10.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom. Mit Isabella Richtar spricht er über die Entwicklung von AI-Tools wie Chat GPT, inwieweit ihm vollautonomes Fahren noch zu riskant ist und wie Österreich in Sachen Digitalisierung voran kommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen