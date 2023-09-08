Die Zukunft der GesundheitspolitikJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 19: Die Zukunft der Gesundheitspolitik
9 Min.Folge vom 08.09.2023
Dr. Michael Heinisch, der Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe ist heute zu Gast bei Isabella Richtar. Er spricht über Themen, Entwicklungen und Veranstaltungen der heimischen Gesundheitspolitik und -wirtschaft. Wo liegen die Herausforderungen in der Zukunft? Mehr dazu auf sanopolis.at
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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