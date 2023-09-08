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Die Zukunft der Gesundheitspolitik

PULS 24Staffel 1Folge 19vom 08.09.2023
Die Zukunft der Gesundheitspolitik

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Folge 19: Die Zukunft der Gesundheitspolitik

9 Min.Folge vom 08.09.2023

Dr. Michael Heinisch, der Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe ist heute zu Gast bei Isabella Richtar. Er spricht über Themen, Entwicklungen und Veranstaltungen der heimischen Gesundheitspolitik und -wirtschaft. Wo liegen die Herausforderungen in der Zukunft? Mehr dazu auf sanopolis.at

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