Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Das hochprozentige Investment

PULS 24Staffel 1Folge 30vom 17.11.2023
Das hochprozentige Investment

Das hochprozentige InvestmentJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 30: Das hochprozentige Investment

8 Min.Folge vom 17.11.2023

Vermögensaufbau, Zukunftsvorsorge, auch immer mehr junge Menschen legen Investments an, um abgesichert zu sein. Vorne dabei ist hier klar die Anlage in Aktien, Gold oder Immobilien. In dieser Folge von Wirtschaft24 schauen wir uns eine neue, innovative Form des Investments an! Zu Gast: Dr. Martin Karner, Gründer der Plattform Trade&Drink!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 4 Staffeln und Folgen