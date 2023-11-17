Das hochprozentige InvestmentJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 30: Das hochprozentige Investment
8 Min.Folge vom 17.11.2023
Vermögensaufbau, Zukunftsvorsorge, auch immer mehr junge Menschen legen Investments an, um abgesichert zu sein. Vorne dabei ist hier klar die Anlage in Aktien, Gold oder Immobilien. In dieser Folge von Wirtschaft24 schauen wir uns eine neue, innovative Form des Investments an! Zu Gast: Dr. Martin Karner, Gründer der Plattform Trade&Drink!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS4
Enthält Produktplatzierungen