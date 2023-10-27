Wirtschaft24
Folge 27: Die Welt der Streamer
9 Min.Folge vom 27.10.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Fabian Knauseder, Projektleiter von JOYN! Er spricht unter anderem über die Entwicklungen der neuen Streaming-Plattform und wie wir es alle gemeinsam schaffen, dem US-Markt die Stirn zu bieten.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen