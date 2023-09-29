Wirtschaft24
Folge 24: Die Zukunft der ÖBB
8 Min.Folge vom 29.09.2023
Fast 40 % der ÖBB-Belegschaft werden das Unternehmen verlassen, um in Pension zu gehen. Wie stellt sich der zentrale Player für Transport und Personenverkehr hier neu auf? Darüber spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB Infrastruktur AG.
