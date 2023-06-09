Der Digitale EURO & der Green Marketing AwardJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 17: Der Digitale EURO & der Green Marketing Award
21 Min.Folge vom 09.06.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Die Europäische Zentralbank arbeitet an der eigenen Kryptowährung. Und: Zum zweiten Mal wird der Green Marketing Award für nachhaltiges Marketing vergeben. Wir waren dabei.
Wirtschaft24
