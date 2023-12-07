Die Zukunft der MobilitätJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 33: Die Zukunft der Mobilität
9 Min.Folge vom 07.12.2023
„Geteilte Mobilität“, also das Teilen von PKW sowie das Mitfahren, wird in Zukunft immer wichtiger sein. Diese Woche begrüßt Isabella Richtar in Wirtschaft24 einen der großen Pioniere auf dem Gebiet des Ride-Sharings, nämlich den Gründer der Plattform Ummadum: Rene Schader.
